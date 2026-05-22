Выпускной в Рязани: родители готовы потратить до 20 тысяч рублей на вечер и до 22 тысяч на наряд

Стало известно, сколько планируют потратить на выпускной родители рязанских школьников. Согласно опросу сервиса SuperJob, сбор на вечер для 9-го класса в среднем составляет 15 000 рублей, для 11-го – 20 000 рублей.

При этом 13% родителей девятиклассников и 7% одиннадцатиклассников сообщили, что их дети не будут отмечать праздник вовсе.

Отдельная статья расходов – наряд. Для сына-девятиклассника одежда и обувь обходятся в 17 000 рублей, для дочери – в 15 000 рублей. К 11-му классу нарядить выпускника становится дороже: на юношей тратят 20 000 рублей, на девушек – 22 000 рублей.

Отказываются от покупки ой праздничной одежды 22% родителей сыновей-девятиклассников и 17% родителей дочерей. Среди одиннадцатиклассников этот показатель ниже: 16% и 11% соответственно.