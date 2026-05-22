Юноши разбились на мотоцикле в Рязанской области, оба госпитализированы.

16-летний мотоциклист, житель Михайловского района, и его 17-летний пассажир госпитализированы в результате ДТП. Юноша постарше помещен в реанимацию, сообщает Госватоинспекция Рязанской области.

По данным ведомства, столкновение с мотоциклом SYCMCC совершила 55-летняя жительница города Рязани на автомобилей Hyundai. Это случилось на одной из улиц города Михайлова 21 мая, примерно в 22:55.

За минувшие сутки на дорогах региона зарегистрировано три ДТП с пострадавшими. Различные травмы получили четыре человека.