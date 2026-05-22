Дали обет милосердия. Трех добровольцев посвятили в сестры милосердия под Рязанью

В Спасске-Рязанском посвятили первых сестер милосердия. Фото: Рязанская епархия.

В Спасске-Рязанском появились первые сестры милосердия, сообщает Рязанская епархия. Чин посвящения совершил протоиерей Сергий Баранов. Сестрами стали Анна Чугунова, Елена Переведенцева и Елена Чикина.

Сестричество в честь Феодотьевской иконы Божией Матери начало возрождаться на Спасской земле в 2022 году. Добровольцы прошли обучение в Школе сестер милосердия по программе «Сестринское дело. Уход за пациентами», а затем - на курсах при Казанском монастыре.

Четыре года сестры помогают больным, нуждающимся в паллиативной помощи. Сейчас в сестричестве 48 добровольцев. Они ухаживают за пациентами в городской больнице №10 Рязани, областной детской клинической больнице и дежурят в Спасской районной больнице.

Также сестры помогают в ремонте и восстановлении двух храмов, работают на складе гуманитарной помощи, поют на клиросе и трудятся в воскресной школе.