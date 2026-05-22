Рязань
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Рязань
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Рязань
+28°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество22 мая 2026 7:03

2 млрд рублей выплатили водители за нарушения ПДД в Рязанской области за год

Причем абсолютное большинство штрафов Госавтоинспекция наложила по дорожным камерам
Источник:kp.ru
2 млрд рублей выплатили водители за нарушения ПДД в Рязанской области за год.

2 млрд рублей выплатили водители за нарушения ПДД в Рязанской области за год.

Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Госавтоинспекция Рязанской области за 2025 год вынесла более 3 миллионов постановлений о нарушениях ПДД. Сумма наложенных и поступивших в государственный бюджет штрафов, превысила 2 миллиарда 83 миллиона рублей.

Со ссылкой на ответ ведомства “Рязанские новости” сообщают, что в 2026 году на дорогах региона уже выявлено почти 578 тысяч нарушений. Сумма выплаченных штрафов составляет более 301 миллиона рублей.

Исходя из статистики Госавтоинспекции в общем доступе, абсолютное большинство нарушений ПДД (порядка 96%) фиксируется автоматическими комплексами - дорожными камерами. Причем выше приведены суммы именно выплаченных штрафов. Исходя из открытых, еще свыше 600 млн рублей за 2025 год взыскиваются.