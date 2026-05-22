За неделю с укусами клещей к рязанским врачам обратились 97 человек, всего 240

За неделю в Рязанской области зарегистрировали около сотни укусов клещей. В медицинские организации обратились 97 человек, из них 20 детей. Такие цифры привело управление Роспотребнадзора 21 мая.

Статистика нападений клещей в Рязанской области по публичным данным Роспотребнадзора:

- 9 апреля — три случая нападения. Среди пострадавших был один ребенок;

- 23 апреля — 31 случай нападения (семь детей);

- 29 апреля — пострадали 25 человек (девять детей);

- 7 мая — пострадали 20 человек, из них трое детей;

- 14 мая — пострадали 64 человека, из них 11 детей.

«Ситуация по клещевым инфекциям находится на контроле», - заверили общественность в ведомстве.