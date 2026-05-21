Системную работу по улучшению демографии в регионе отметили в Рязоблдуме.

21 мая в Рязанской областной Думе, на расширенном заседании комитета по социальным вопросам, обсуждалась демографическая ситуация в Рязанской области и тема создания условий для роста рождаемости. В дискуссии участвовали депутаты, руководители федеральных исследовательских институтов, региональных министерств и ведомств, представители прокуратуры, родительского сообщества, духовенства, члены молодежного парламента.

Ключевыми приоритетами для всех органов власти глава законодательного собрания Аркадий Фомин назвал совершенствование демографической политики, поддержку рождаемости и многодетности, обеспечение достойного качества жизни семей:

– Совместно с правительством области и губернатором ведем системную работу по защите материнства и детства, развитию системы здравоохранения. По инициативе Павла Малкова был создан демографический штаб, который предметно прорабатывает все инициативы, способные изменить демографическую ситуацию в лучшую сторону. Постоянно совершенствуется семейное законодательство. За последние несколько лет был принят целый блок законов, направленных на помощь семьям с детьми. Расширяется перечень инструментов поддержки. Важно, чтобы все реализуемые меры были эффективными. Результат, пусть пока и не очень высокий, есть. Негативную тенденцию удалось переломить, - подчеркнул Аркадий Фомин.

Он отметил, что Рязанская область стала одним из четырех регионов ЦФО, где в прошлом году вырос суммарный коэффициента рождаемости. Также он напомнил, что в феврале в первом чтении депутаты приняли закон о предоставлении компенсации по оплате жилого помещения и коммунальных услуг в размере 30% семьям, воспитывающим девять и более детей вне зависимости от уровня доходов. Теперь прорабатывается возможность распространения льготы на семьи с пятью и более детьми. Расширить планируется и направления использования регионального материнского капитала.

В качестве основных докладчиков выступили замминистра здравоохранения Елена Шульгина и министр труда и социальной защиты населения Андрей Кричинский. Они рассказали о ходе реализации национального проекта «Семья», совместной с депутатами работе по совершенствованию мер поддержки, профилактике абортов, проанализировали демографические показатели за январь-апрель 2025-2026 годов.

Лучшими наработками и практиками в обсуждаемой сфере поделились директор Института социальной демографии Федерального научно-исследовательского Социологического Центра РАН Тамара Ростовская и заместитель исполнительного директора Института демографической политики имени Д. И. Менделеева, директор исследовательского центра проблем демографии и народонаселения РГГУ, кандидат исторических наук Иван Сухов.

Участники заседания высказывали предложения по преодолению демографических вызовов, в том числе по укреплению традиций многодетности, развитию семейно-ориентированной инфраструктуры, совершенствованию просветительской работы, уточнению отдельных законодательных норм и другие.

Председатель комитета по социальным вопросам Роман Иголкин отметил, что за последние годы объем мер господдержки семей с детьми существенно увеличился и на федеральном, и на региональном уровне. Прозвучавшие инициативы станут основой для дальнейшей работы.

Депутаты рекомендовали регинальному минтруда и соцзащиты подготовить аналитический материал об эффективности мер поддержки, направленных на улучшение демографии. Он будет рассмотрен в ходе «правительственного часа» на пленарном заседании Рязоблдумы.