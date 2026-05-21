НовостиОбщество21 мая 2026 14:32

Каждый четвёртый вдох опасен: формальдегид в воздухе Рязани превысил норму в 24% проб в апреле

В микрорайоне Строитель в 24% замеров концентрация формальдегида превысила безопасную норму.

В апреле 2026 года специалисты Рязанского ЦГМС зафиксировали высокий уровень загрязнения атмосферы в областном центре. В отчете организации отмечено, что «уровень загрязнения атмосферы…оценивается как высокий». Наибольший вклад в загрязнение воздуха внесли формальдегид (в 24% проб воздуха концентрация этого опасного вещества превышала норму) и диоксид азота (1% проб).

Исследования проводились на четырех стационарных постах четыре раза в сутки. Всего было проанализировано 3120 проб по 9 ингредиентам.

В микрорайоне Строитель максимальная разовая концентрация формальдегида превысила ПДК в 2,1 раза, а диоксида азота – в 1,2 раза.

Формальдегид - канцероген, мутаген, вызывает аллергии, угнетение нервной и дыхательной систем.