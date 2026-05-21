В центре Рязани перекроют движение транспорта из-за фестиваля ГТО

23 мая будет изменено движение транспорта с 15:00 до 24:00

В Рязани, в субботу, пройдет фестиваль «Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне». В связи с этим 23 мая будет изменено движение транспорта с 15:00 до 24:00, сообщает администрация города.

Проезд закроют на участке от улицы Новослободской до дома №36 по улице Лево-Лыбедской, а также от перекрестка улиц Николодворянской и Полонского по территории Лево-Лыбедской до перекрестка Посадского переулка с улицей Новослободской.

Кроме того, с 23:00 22 мая до 24:00 23 мая будет ограничена парковка частного транспорта от улицы Новослободской до дома №36 по Лево-Лыбедской и на участках улиц Лево-Лыбедской, Николодворянской, Посадского переулка, прилегающих к территории филиала Росгосцирка.

Мэрия просит учитывать эту информацию при планировании своего маршрута.