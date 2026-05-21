Рязанский девятиклассник разогнал танк Т-90 М «Прорыв» с 15 до 40 км в час

Рязанский девятиклассник Иван Паршин усовершенствовал коробку передач танка Т-90 М «Прорыв». Как сообщили в правительстве Рязанской области, школьник увеличил скорость заднего хода боевой машины более чем в два раза.

Вперед танк Т-90 М «Прорыв» двигается довольно быстро – 70 км/ч. А вот скорость заднего хода была почти в пять раз ниже – 15 км/ч. Такой дисбаланс ограничивал возможности маневров танка и серьезно усложнял задачу экипажу. Школьник сумел добавить в конструкцию машины реверсивную систему – два ряда шестерен с диском сцепления. Благодаря юному технику, теперь скорость заднего хода танка Т-90 М «Прорыв» составляет 40 км/ч.

«Я прокачал свои знания в машиностроении и тракторостроении, что и помогло мне реализовать проект», - сказал рассказал Иван Паршин.

Правильность расчетов школьника подтвердила модель боевой машины, созданная с помощью 3-D принтера. В ближайшее время юноша планирует доработать конструкцию. После этого усовершенствованную коробку передач можно будет установить на настоящем танке.