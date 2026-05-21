Рязань
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Рязань
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Рязань
+23°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество21 мая 2026 13:51

После наезда на яму на М-5 рязанка взыскала 444 тыс. рублей

«Поволжуправтодор» попытался оспорить решение суда первой инстанции, но тщетно
Источник:kp.ru
После наезда на яму на М-5 рязанка взыскала 444 тыс. рублей.

После наезда на яму на М-5 рязанка взыскала 444 тыс. рублей.

Фото: Елена ВАХРУШЕВА. Перейти в Фотобанк КП

ФКУ «Поволжуправтодор» компенсирует рязанке 444 тыс. рублей за наезд автомобиля на яму. Областной суд подтвердил решение первой инстанции о взыскании суммы ущерба и сопутствующих расходов (госпошлина, эвакуатор, экспертиза, диагностика).

Выбоина на 251 км трассы М-5 «Урал» - это объезд села Кирицы - стала причиной ДТП с участием истицы. Ее машина получила ряд повреждений, в том числе переднего и заднего левого колеса.

Содержанием дороги по контракту с ответчиком занималось ООО «Лидер Строй», но суд пришел к выводу, что ответственность несет «Поволжуправтодор». Процесс длился с апреля 2025 года, притом что сам инцидент произошел в конце 2022-го, а экспертиза сделана весной 2023-го.