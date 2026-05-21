После наезда на яму на М-5 рязанка взыскала 444 тыс. рублей. Фото: Елена ВАХРУШЕВА. Перейти в Фотобанк КП

ФКУ «Поволжуправтодор» компенсирует рязанке 444 тыс. рублей за наезд автомобиля на яму. Областной суд подтвердил решение первой инстанции о взыскании суммы ущерба и сопутствующих расходов (госпошлина, эвакуатор, экспертиза, диагностика).

Выбоина на 251 км трассы М-5 «Урал» - это объезд села Кирицы - стала причиной ДТП с участием истицы. Ее машина получила ряд повреждений, в том числе переднего и заднего левого колеса.

Содержанием дороги по контракту с ответчиком занималось ООО «Лидер Строй», но суд пришел к выводу, что ответственность несет «Поволжуправтодор». Процесс длился с апреля 2025 года, притом что сам инцидент произошел в конце 2022-го, а экспертиза сделана весной 2023-го.