Должности начальника управления ЖКХ и замглавы администрации Рязани совместят.

В Рязани планируется ввести должность заместителя главы администрации города - начальника управления энергетики и ЖКХ. 21 мая предложение одобрил комитет городской Думы по вопросам местного самоуправления, общественной безопасности, регламенту и депутатской этике.

Подобным совмещением в правительстве Рязанской области занимается министр зравоохранения (и одновременно замгубернатора) Александр Пшенников, а до этого — экс-министр транспорта и автодорог Павел Супрун.

Кто займет двойную должность в администрации Рязани, станет известно в скором времени. Управление энергетики и ЖКХ в настоящее время возглавляет Павел Морковин.

Кроме того, мэрия с согласования гордумы выводит управление дорожного хозяйства и транспорта из подчинения первого заместителя главы администрации (сейчас — Дмитрий Лощинин). Оно будет передано под непосредственное руководство заму по благоустройству, природопользованию и экологии. С апреля 2026 года за благоустройство в Рязани стал отвечать Михаил Давыдов.