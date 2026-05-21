СФР напомнил, кто имеет право на получение двух пенсий одновременно

В Рязанской области свыше 1,1 тыс. человек получают сразу две пенсии, сообщает региональное отделение СФР. Речь идет о государственной пенсии по инвалидности и страховой пенсии по старости.

На двойные выплаты в Рязанской области могут рассчитывать:

- инвалиды из-за военной травмы;

- бойцы добровольческих формирований, если инвалидность наступила от ранения, контузии или болезни во время службы по контракту;

- инвалиды после боевых действий в составе вооруженных сил ДНР, ЛНР и других воинских формирований;

- контрактники организаций, помогающих ВС РФ, если инвалидность связана с участием в СВО;

- ветераны Великой Отечественной войны - независимо от причины инвалидности;

- жители блокадного Ленинграда, осажденных Севастополя и Сталинграда - тоже независимо от причины.

Также две пенсии назначают членам семей, в которых погибли военные: нетрудоспособным родителям, вдовам (не вступившим в новый брак), детям-инвалидам. А также пострадавшим от катастрофы на Чернобыльской АЭС.

Для оформления пенсий нужны заявление в клиентскую службу СФР или МФЦ.