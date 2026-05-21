Рапс, сою и зерновые культуры признали небезопасными в Рязанской области

В Рязанской области признали недействительными декларации на почти 21,5 тыс. тонн зерна урожая 2025 года, сообщает региональное управление Россельхознадзора. Нарушения выявили у пяти производителей: ООО «Сараевское», ИП главы КФХ Абашкина В.В., АО «имени Куйбышева» и СПК «Богородицкий».

По данным ведомства, сельхозпроизводители оформили документы на партии пшеницы, ячменя, рапса, подсолнечника и сои для пищевых и кормовых целей. Но при проверке специалисты не нашли в информационных системах результатов лабораторных исследований зерна на остатки пестицидов. Также отсутствовали сведения о применении химикатов при выращивании культур.

Предпринимателям объявили предостережения и запретили продавать зерно по недействительным документам. Им рекомендовали провести лабораторные испытания.

С начала 2026 года ведомство проверило в регионе 733 декларации на зерно. Действие 95 из них (на 435 тыс. тонн) прекратили из-за нарушений.