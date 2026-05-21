Иначе все уйдет городу. Наследников нескольких квартир в разных районах Рязани срочно разыскивает мэрия

Мэрия срочно разыскивают наследников квартир, расположенных в разных районах Рязани. Все квартиры имеют признаки выморочного имущества. Речь идет о следующем жилье, где умерли последние владельцы:

- 2/3 доли в квартире №30, расположенной по адресу: Рязань, улица Татарская, 14. Собственницей являлась Соколина Нина Ивановна, умершая 18 июня 2014 года;

- квартира №97, расположенная по адресу: Рязань, улица Бирюзова, 22 кор. 1. Собственницей являлась Демина София Адамовна, умершая 3 апреля 2024 года);

- квартира №55, расположенная по адресу: Рязань, Касимовское шоссе, 21, кор. 3. Собственником являлся Безнос Василий Анатольевич, умерший 13 мая 2023 года;

- помещение в квартире №12, расположенной по адресу: Рязань, улица Строителей, 1а. Собственницей являлась Виноградова Светлана Александровна, умершая 25 апреля 2023 года.

Наследникам или тем, у кого есть информация о родственниках умерших людей, необходимо в течение 30 дней обратиться в управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства администрации города Рязани по телефонам: (4912) 27-35-76, 25-85-69.