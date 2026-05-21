НовостиПроисшествия21 мая 2026 5:50

Полиция ищет очевидцев ДТП на улице Новоселов в Рязани

Пострадавший при столкновении «Нивы» и Volkswagen скончался в начале мая
Следователи УМВД по Рязанской области устанавливают очевидцев ДТП на улице Новоселов в Рязани. Оно случилось четыре месяца назад - 26 января, столкнулись «Нива» и Volkswagen Jetta. А 8 мая скончался пострадавший в результате этого инцидента, пассажир автомобиля немецкой марки.

Как уточняет региональная Госавтоинспекция, столкновение произошло примерно в 00:45 у дома №36. «Нивой» управлял 25-летний житель Рязанского района, за рулем Volkswagen был 39-летний горожанин.

Информацию о ДТП принимает отдел №4 следственной части на улице Фирсова, д. 12, корп. 1, телефон: (4912) 44-46-08.