Движение в центре Рязани закроют на несколько часов из-за забега. Фото: администрация Рязани.

23 мая в Рязани пройдет полумарафон «Рязанский Кремль–2026». Участники стартуют в Лесопарке, побегут по улице и площади Свободы, улицам Грибоедова и Кремлевский Вал, площади Соборной, улице Петрова и обратно через проезд Речников, Окское шоссе, Ореховое озеро.

Как сообщает администрация города, на обозначенных участках в период с 7:30 до 13:00 будет перекрыто движение транспорта, в том числе общественного. Маршруты изменятся следующим образом:

- автобусы №23, 41, 46, 62, 65, 66, 75, 99, троллейбусы №3 и №10 поедут по улице Есенина;

- конечной автобусов №10 и троллейбусов №1 временно станет площадь Мичурина.

Кроме того, с 22:00 22 мая до 13:00 23 мая на тех же участках будет ограничена парковка частного транспорта.