Бойцу СВО рязанские чиновники отказали в выплате 1 млн рублей за два ранения

Отказ в выплате 1 млн рублей военнослужащему без прописки оспорила прокуратура Рязани Фото: Александр КОЦ. Перейти в Фотобанк КП

Военнослужащему, который получил два ранения в ходе СВО, отказали в региональных выплатах из-за отсутствия прописки в Рязанской области, сообщает прокуратура Железнодорожного района Рязани.

Каждое ранение давало бойцу право на 500 тыс. рублей, но получить деньги он не мог – не было регистрации в Рязанской области.

Прокуратура подала иск в суд, который установил, что боец фактически живет в Рязанской области, и признал за ним право на выплаты. Деньги он получил в полном объеме.