Бойцу СВО рязанские чиновники отказали в выплате 1 млн рублей за два ранения

Военнослужащему, который получил два ранения в ходе СВО, отказали в региональных выплатах из-за отсутствия прописки в Рязанской области, сообщает прокуратура Железнодорожного района Рязани.
Каждое ранение давало бойцу право на 500 тыс. рублей, но получить деньги он не мог – не было регистрации в Рязанской области.
Прокуратура подала иск в суд, который установил, что боец фактически живет в Рязанской области, и признал за ним право на выплаты. Деньги он получил в полном объеме.