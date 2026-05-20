Рязань
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Рязань
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Рязань
+26°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия20 мая 2026 13:54

После удара БПЛА 15 мая повреждения получили 12 многоквартирных домов в Рязани

На их придомовых территориях действует режим ЧС муниципального характера
Источник:kp.ru
Адреса пострадавших домов опубликованы в постановлении администрации Рязани.

Адреса пострадавших домов опубликованы в постановлении администрации Рязани.

Администрация Рязани приняла постановление о введении режима чрезвычайной ситуации муниципального характера. Его фрагмент приводит RZN.info. Причиной введения ЧС стало воздействие средств воздушного нападения, в результате которого есть погибшие и раненые.

Зона ЧС определена в границах придомовых территорий многоквартирных домов. Частичные повреждения получили 12 адресов:

• Касимовское шоссе: д. 50Б, д. 51 к.1, д. 52 к.1, д. 52 к.2, д. 54, д. 54 к.1, д. 56, д. 67 к.2, д. 67 к.3;

• ул. Новоселов: д. 33 к.6, д. 42;

• Октябрьский городок: д. 53.

Режим ЧС действует с 15 мая и до особого распоряжения.