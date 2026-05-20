Два новых бренда зарегистрировал Роспатент в Рязанской области

Два бренда зарегистрировали в Касимовском округе. Фото: Сергей ПОНОМАРЕВ. Перейти в Фотобанк КП

В Рязанской области зарегистрировали два новых бренда - географических указания, сообщает Роспатент. Ими стали Вырковская игрушка и Касимовский ляваш.

Глиняную Вырковскую игрушку делают в деревне Вырково Касимовского округа. Особенности игрушки - эскизность, импровизация, отсутствие строгих правил, простые формы и асимметрия.

Касимовский ляваш - традиционный татарский треугольный пирожок. Его выпекают со времен Касимовского ханства, с XV-XVII веков. В татарских семьях лакомство подавали на праздники. Раньше ляваш готовили с яблочной пастилой или сыровялеными ягодами, позже стали чаще добавлять изюм.

В настоящее время в Рязанской области зарегистрированы 12 региональных брендов: восемь из них - изделия народных промыслов, четыре - продукты питания.