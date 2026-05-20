Фестиваль боевых искусств «Содружество» пройдет в Рязани 24 мая.

24 мая в Рязани состоится фестиваль боевых искусств «Содружество». Место проведения - «Академия единоборств» (ул. Советская, стр. 1А), начало в 11:00.

В рамках фестиваля запланированы показательные выступления команд по каратэ, муай тай, спортивной борьбе, рукопашному бою, шаолиньским боевым искусствам (кунг фу) и айкидо. Кроме того, зрители увидят выступления танцевальных коллективов.

В этом году мероприятие приурочено к 30 летию Рязанской областной федерации айкидо.

«Поздравительные письма в адрес участников направили Рязанская областная дума и Японское посольство в Москве», - отмечают организаторы.

Вход свободный. 0+