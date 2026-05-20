Рязань
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Рязань
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Рязань
+30°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия20 мая 2026 9:12

Пенсионерку оштрафовали за оправдание атаки БПЛА на Рязанский НПЗ

Суд признал жительницу Воронежа виновной в призыве к экстремизму и оправдании терроризма
Источник:kp.ru
Суд установил, что женщина в комментариях в соцсетях призывала к насилию над судьями и оправдывала атаку БПЛА на РНПЗ.

Суд установил, что женщина в комментариях в соцсетях призывала к насилию над судьями и оправдывала атаку БПЛА на РНПЗ.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Второй Западный окружной военный суд вынес приговор в отношении 68-летней жительницы Воронежа. Она признана виновной в публичных призывах к экстремистской деятельности и оправдании терроризма. Как сообщается, подсудимая полностью признала вину и активно содействовала расследованию, что было учтено при назначении наказания.

По версии суда в июле 2024 года пенсионерка разместила в Telegram комментарий, где призвала к насильственным действиям в отношении представителей судебной власти. Текст был доступен неопределенному кругу пользователей.

Кроме того, в январе 2025 года женщина оставила еще один комментарий – на этот раз к посту об атаке беспилотников на Рязанский нефтеперерабатывающий завод, произошедшей 24 января. В нем суд установил признаки оправдания террористической атаки и причиненного предприятию ущерба.

Итоговое наказание составило штраф в размере 350 тысяч рублей. Кроме того, суд назначил дополнительное ограничение – запрет на администрирование сайтов и страниц в интернете сроком на один год.