Благоприятные условия для личинок из-за обилия луж и мелких водоемов. Такую причину нашествия комаров в Рязани в мае 2026 года называл кандидат биологических наук Антон Барановский.

«Да, комаров много. Были благоприятные условия для личинок - много мелких водоемов, луж. А дальше зависит от погоды. Лужи высыхают - через пару недель комаров становится меньше, идут дожди - все остается как было», - дал прогноз ученый.

Полчища комаров атаковали жителей Рязани и гостей города. Особенно это заметно вечером, когда спадает жара. Люди вынуждены обрывать ветки деревьев, чтобы защититься от гнуса.