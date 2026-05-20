НовостиОбщество20 мая 2026 8:47

Пьяная рязанка без прав угнала и разбила «Газель» в Воронеже

Девушка решила прокатиться, но не справилась с управлением и вылетела с дороги
Автомобиль повис на ограждении. Фото: ГУ МВД России по Воронежской области.

Житель Воронежа обратился в полицию с заявлением об угоне своего «ГАЗ-2705». Автомобиль сдавался в аренду, ключи лежали в бардачке, двери не запирались – утром машину должен был забрать арендатор на заправке на одной из улиц города. Но когда тот пришёл, микроавтобуса уже не было.

Сотрудники Госавтоинспекции нашли машину на соседней улице – она наехала на ограждение. Оперативники задержали подозреваемую – 26-летную жительница Рыбного Рязанской области.

Девушка ранее не была судима и призналась, что села за руль чужого автомобиля в состоянии алкогольного опьянения, не имея прав. Она отдыхала неподалёку, увидела незапертый автомобиль, села в него, нашла ключи и решила прокатиться, но не справилась с управлением.

Возбуждено уголовное дело по статье о неправомерном завладении авто без цели хищении. Избрана мера пресечения – обязательство о явке.