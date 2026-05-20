Крыша строящейся школы в Касимове обрушилась из-за плохой сварки

Стройка школы в октябре 2025 года. Фото: Госстройнадзор Рязанской области.

Кровля строящейся школы на 960 мест в Касимове частично обрушилась из-за нарушений, допущенных подрядчиком. Результаты осмотра озвучены при рассмотрении дела о привлечении к административной ответственности ООО «Термис».

Как передает Арбитражный суд Рязанской области, у рухнувших ферм покрытия не были выполнены сварные соединения между двумя полуфермами. При этом имевшаяся на строительных конструкциях сварка была выполнена некачественно. Вдобавок отверстия для установки прогонов в верхнем поясе фермы оказались прожжены сваркой, хотя должны быть в заводском исполнении.

С материалами выездной проверки в арбитраж обратился Госстройнадзор Рязанской области (публично ее результаты ведомство не озвучивало). ООО «Термис» как-либо оправдать себя не смогло. Суд пришел к выводу, что подрядчик противоправно отступал от требований проектной документации, и это создало потенциально угрозу причинения вреда жизни и здоровью людей.

Потому фирма-нарушитель не отделалась предупреждением. На нее по ч. 2 ст. 9.4 КоАП РФ наложен штраф в размере 300 тыс. рублей. Решение в законную силу пока не вступило.

Тем временем прокуратура требует признать контракт с ООО «Термис» недействительным, взыскать 1 млрд 50 млн рублей бюджетных средств и проценты за пользование этими деньгами - еще 151,7 млн рублей. Судебное разбирательство продолжается и в настоящее время отложено до 27 мая.