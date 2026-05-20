Семьям погибших – 1,567 млн, за утрату имущества – 157 тысяч: в Рязанской области утвердили компенсации жертвам терактов

Региональное правительство приняло порядок и условия компенсации пострадавшим при терактах.

Правительство региона нормативно закрепило порядок компенсационных выплат гражданам и бизнесу, пострадавшим при терактах или правомерном пресечении террористических актов.

Семьи погибших получат по 1567500 рублей (делятся между супругом, детьми или родителями поровну). При тяжком или среднем вреде здоровью выплатят 627000 руб., при легком ранении – 313500 руб. Бывшие заложники без вреда здоровью получат 156750 руб. За частичную потерю имущества первой необходимости – 78375 руб., за полную – 156 750 руб. Для юрлица и ИП компенсация установлена в 300000 руб.

Ключевым документов для получения выплат является копия постановления следователя о признании потерпевшим. Также потребуются паспорт, медзаключение о тяжести вреда, свидетельства о смерти, документы подтверждающие родство.

Заявление подается в соцзащиту или МФЦ лично, либо через портал «Госуслуги» в течение 6–12 месяцев (в зависимости от вида ущерба). Уполномоченные органы через Систему межведомственного электронного взаимодействия сами запросят большинство справок (СНИЛС, выписки из реестров). Решение о выплате принимают за 5 рабочих дней. Имущественные списки согласуют с местными властями.