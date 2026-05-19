Рязанская область откатилась на 17 мест по итогам ВсОШ в 2025-2026 учебном году

Рязанская область потеряла 17 строчек в рейтинге регионов по итогам Всероссийской олимпиады школьников (ВсОШ) в 2025/2026 учебном году. Регион опустился на 45-е место, показав результат 0,74 диплома на 100 тысяч населения, что возвращает к уровню 2023 года. Год назад область занимала 28-ю позицию с рекордными 0,92 балла.
На заключительном этапе Рязанскую область представляли 26 школьников, которые завоевали восемь дипломов призёров. Это немногим меньше, чем в 2025 году (10 наград).
В числе лучших – учащиеся школ №14, №53, №55, лицея №4 и гимназии №5. Особого внимания заслуживает Полина Бутримова из лицея №52. Она стала призёром заключительного этапа сразу по двум предметам: испанскому языку и истории.