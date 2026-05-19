Новый тендер на строительство школы в Рязани не привлек ни одного участника.

Поиск нового подрядчика для школы на 1650 мест в Рязани продолжается. Первая попытка закончилась ничем: тендер на 2,3 млрд рублей не привлек ни одного участника.

В связи с этим 18 мая управление капитального строительства горадминистрации объявило закупку заново. Начальная цена осталось той же, как и срок сдачи — 31 декабря 2027 года.

После расторжения контракта с первым исполнителем, ООО «АМТ-Групп», стоимость и сроки были пересмотрены. Мэрия требует от новосибирской фирмы вернуть аванс и проценты за пользование чужими денежными средствами на общую сумму свыше 486 млн рублей. Экс-подрядчик, в свою очередь, считает незаконным отказ от своих услуг, хотя стройка фактически простаивала.

Четырехэтажное здание школы планируется возвести на участке рядом с домом №12 по Шереметьевской улице (ДПР-7).