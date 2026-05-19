Людей лишали права на качественную воду. Чистку и дезинфекцию колодцев обязал провести суд в Рязанской области

В Ухоловском округе коммунальщиков обязали провести чистку и дезинфекцию шахтных колодцев в селах Ясенок и Смолеевке, сообщает Сапожковский райнный суд Рязанской области.

Как установил суд, прокуратура проверила, насколько МКП «Ухоловский коммунальщик» исполняет законодательство о водоснабжении, и выехала на место. Выяснилось, что коммунальщики не чистили оборудование и не дезинфицировали водозаборные сооружения. Не было и контроля качества и безопасности питьевой воды.

Данные нарушения лишали местных жителей качественной воды, ставили под угрозу их здоровье и могло ухудшить санитарно-эпидемиологическую обстановку в населенных пунктах.

Ответчик в суде не возражал против иска и попросил рассмотреть дело без его участия. Суд требования прокурора полностью удовлетворил.

Решение суда не вступило в силу.