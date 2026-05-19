В жару рязанским работодателям придется сократить рабочий день сотрудникам

Из-за аномальной жары в Рязанской области работодатели обязаны обеспечить нормальные условия для сотрудников, сообщает Государственная инспекция труда в регионе.

Если температура в помещении поднялась до 28,5 градусов, рабочий день нужно сократить на час. При 29 градусах - на два часа. Если помещение нагрелось до 30,5 градусов - на четыре часа.

Тем, кто постоянно двигается (ходит, переносит тяжести), сокращают день уже при 26,5 градусах.

В инспекции напомнили, что для работающих на улице, при 32,5 градусах и выше непрерывно работать можно 15-20 минут, затем отдых в прохладном месте - не менее десяти минут.

«Работодатель в жаркую погоду должен обеспечить соответствующий температурный режим, давать сотрудникам перерывы, а также предусмотреть доступ к питьевой воде и аптечке», - отметила руководитель трудовой инспекции Зоя Мирохина.