Думала, мигрень – оказался сфеноидит. Врачи избавили рязанку от многолетней головной боли

Дмитрий Задоя оперирует пациентку. Фото: ОКБ им. Семашко.

В ОКБ имени Семашко провели эндоскопическую операцию пациентке, которая годами мучилась от головных болей и гнойных выделений из носа, сообщает минздрав Рязанской области.

Бесконечные курсы лечения, консультации невролога, наблюдения у ЛОР-врача, антибиотикотерапия - симптомы временно стихали, но вскоре возвращались. Причина недомогания оставалась скрытой.

После обращения в ОКБ им. Н. А. Семашко ЛОР-хирург рекомендовал выполнить КТ придаточных пазух носа. Обследование показало: у женщины хронический грибковый сфеноидит - болезнь, которая долгое время скрывалась под видом обычных мигреней и воспалений.

Врач-оториноларинголог Дмитрий Задоя провел малоинвазивное вмешательство. Уже на следующий день головные боли у пациентки полностью прошли, а носовое дыхание стало свободным.

Женщину выписали домой.