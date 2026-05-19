Расширение проезда под путепроводом в Рязани прокомментировал Ясинский

Существующие откосы сооружения будут демонтированы ради дополнительного пространства.

В Рязани идут работы по капремонту Московского шоссе с расширением проезда под путепроводом. Подрядчик укрепляет основание насыпи железнодорожного полотна, сообщил глава горадминистрации Борис Ясинский.

Существующие откосы сооружения будут демонтированы (КП-Рязань писала об этом подробнее). Вместо них планируется построить подпорные стенки.

«Это позволит добавить по одной полосе под железнодорожным путепроводом. На остальном участке расширение выполним за счёт прилегающих к дороге зон», - говорит Ясинский.

Покрытие проезжей части на участке более 600 метров подлежит замене. Обновятся тротуары, появятся велодорожки.

«Предстоит перенести подземные коммуникации, контактные сети и светофор – такие работы уже начались», - добавил Ясинский.

Срок сдачи объекта остался прежним — до 1 декабря 2026 года.