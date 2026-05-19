Рязанку задержали за незаконную регистрацию в квартире 13 мигрантов

Рязанку задержали за незаконную регистрацию 13-ти мигрантов. Как сообщает областное УМВД, против нее возбуждено дело по ст. 322.2 УК РФ - о фиктивной постановке на учет иностранных граждан.

По данным полиции, нигде не работающая 49-летняя женщина с февраля 2026 года до недавнего времени подавала в МФЦ на улице Почтовой документы о прибытии иностранцев. Приезжих из Средней Азии и Закавказья она зарегистрировала в своей квартире, но на самом деле жилье им не предоставляла. Всего подозреваемая таким образом легализовала на территории РФ 13 человек в возрасте от 27 до 60 лет. Среди них – 11 мужчин и 2 женщины. За свои действия подозреваемая получила денежное вознаграждение.

Иностранцы из «резиновой квартиры» привлечены к административной ответственности за нарушение миграционного законодательства.