«Поможем с ипотекой и ЖКУ»: Малков – рязанцам, пострадавшим от БПЛА

Мэр Рязани Борис Ясинский и губернатор Павел Малков общаются с жителями пострадавшего от атаки БПЛА дома.

С жителями домов, которые пострадали от атаки беспилотников, встретился губернатор Рязанской области Павел Малков.

«На этой неделе специалисты завершат экспертизу. После этого определим объемы восстановительных работ и приступим к ним», - сообщил глава региона.

В настоящее время в Рязани работают несколько пунктов временного размещения граждан. Пока идут восстановительные работы, власти планируют с каждым человеком проработать вопросы проживания.

«Людей волнуют потерянные документы, выплаты, у некоторых есть ипотеки. Поможем с приостановкой ипотечных платежей и оплаты ЖКУ. Все вопросы будем решать индивидуально», - пообещал Малков.