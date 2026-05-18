Цель – посеять недоверие к власти. В Рязанской области опровергли информацию о запуске БПЛА с территории региона

В Рязанской области опровергли информацию о запуске БПЛА с территории региона

В ближайшие две недели враг активизируется в социальных сетях, предупредили общественность днем 18 мая чиновники опергруппы правительства Рязанской области.

По мнению властей, Центр информационно-психологических операций Украины (ЦИПсО) вбрасывает ложную информацию о запуске беспилотников якобы с территории рязанского региона.

«Это фейк! Запуск БПЛА осуществляется с территории Украины. Маршруты установлены», - заявили чиновники, указав, что цель врага – посеять панику и недоверие к властям.

В ночь на 15 мая украинские БПЛА атаковали Рязань. В результате нападения погибли четыре человека, десятки человек получили ранения.