В рязанских селах на улицах заметили прогуливающихся аистов

В селе Аладьина заметили сразу девять птиц. Фото: издательство «Пресса».

В селе Ижевское Спасского округа аист устроил вечернюю прогулку. Местные жители сфотографировали крупную птицу, которая спокойно ходила по улицам между домами. Аист искал корм в лужах и не боялся ни людей, ни собак. «Вечерняя прогулка», – подписали снимки авторы.

Аист на улицах Ижевского. Фото: ГКУ РО «Спасское лесничество».

В селе Аладьина Чучковского округа возле дома местная жительница сфотографировала сразу девять аистов. Здесь птицы делают остановку каждый год при перелете. Ночевали пернатые на трубе водонапорной башни. «Плохо, что нет в селе своего водоема: может, задержались бы. Но нет, улетели», – сообщают сельчане.