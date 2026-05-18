В Рязани угонщик продал сломанную «Гранту», оставленную у автосервиса

22-летний житель Рязани задержан полицией по «горячим следам» за кражу автомобиля «Лада Гранта». Машина принадлежала 36-летней женщине, которая из-за поломки отбуксировала её к автосервису. Ключи от замка зажигания она оставила в салоне, договорившись с мастером о ремонте утром.

Злоумышленник, нуждавшийся в деньгах на наркотики, заметил незапертую машину, угнал её и сразу же продал знакомому. Покупателю даже помогли отбуксировать «Гранту» к его дому.

Однако оперативники быстро вышли на след, опросив свидетелей, которые видели процесс буксировки. Полиция задержала подозреваемого, похищенный автомобиль изъят.

Возбуждено уголовное дело по статье о краже. Молодому человеку грозит до шести лет лишения свободы.