Из Рязанской области в Китай отправят 900 кг картофельных хлопьев

Первую в 2026 году партию картофельных хлопьев весом 0,9 тонны готовят к отправке в Китай, сообщает рязанское управление Россельхознадзора. Специалисты отобрали образцы продукции для лабораторных исследований.

Экспертиза должна подтвердить, что хлопья соответствуют международным требованиям страны-импортера и находятся в надлежащем фитосанитарном состоянии.

Если заключение окажется положительным, на партию оформят фитосанитарный сертификат. Без этого документа отправлять продукцию в КНР нельзя.