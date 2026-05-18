Из Рязанской области в Китай отправят 900 кг картофельных хлопьев

Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП
Первую в 2026 году партию картофельных хлопьев весом 0,9 тонны готовят к отправке в Китай, сообщает рязанское управление Россельхознадзора. Специалисты отобрали образцы продукции для лабораторных исследований.
Экспертиза должна подтвердить, что хлопья соответствуют международным требованиям страны-импортера и находятся в надлежащем фитосанитарном состоянии.
Если заключение окажется положительным, на партию оформят фитосанитарный сертификат. Без этого документа отправлять продукцию в КНР нельзя.