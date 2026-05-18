Власти не получили заявлений на выплаты пострадавшим при атаке БПЛА на Рязань

Андрей Кричинский на заседании правительства.

18 мая на заседании облправительства затронули тему выплат родственникам погибших и пострадавшим при атаке БПЛА на Рязань. Докладчиком выступил министр труда и соцзащиты Андрей Кричинский.

«Сейчас 40 человек уже получили первоочередные выплаты в размере 15 тыс. рублей. В ближайшие дни ожидаем начала выплат по пострадавшим и раненым. Сейчас у нас заявлений по таким пока нет, но работа ведется. Всеми доступными способами граждане могут обратиться», - сказал Кричинский.

Перечисленные ранее способы - это форма на портале Госуслуги, очное обращение в МФЦ, пункты временного размещения, отделы социальной защиты населения.

До этого губернатор Павел Малков назвал размеры выплат: 1,5 млн руб. семьям погибших, 300-600 тыс. руб. пострадавшим, до 150 тыс. руб. за утраченное имущество.