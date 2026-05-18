Скрывающегося от военного СК 31-летнего Олега Буйлука разыскивают в Рязани

В Рязани разыскивают 31-летнего военного Олега Буйлука. Ориентировка на пропавшего размещена на стенде у отдела МВД России по Московскому району Рязани.

Согласно данным полиции, уроженец города Торез Донецкой области обвиняется по ч.5 ст. 337 УК РФ («Самовольное оставление части, совершенные военнослужащим, проходящим военную службу по призыву или по контракту, в период мобилизации или военного положения, в военное время либо в условиях вооруженного конфликта или ведения боевых действий»).

В настоящее время обвиняемый скрывается от военного следствия. Ему грозит лишение свободы сроком от 5 до 10 лет.