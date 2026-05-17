У домов, пострадавших от атаки БПЛА в Рязани, организовали дежурство Фото: Дмитрий СТЕШИН. Перейти в Фотобанк КП

16 и 17 мая сотрудники мэрии дежурят у каждого дома, который пострадал в результате атаки украинских БПЛА. Об этом сообщил глава городской администрации Борис Ясинский.

Чиновники помогают людям разобраться с проблемами и подсказывают, куда обратиться. Всю полезную информацию также распространяют через домовые чаты.

«Межведомственная комиссия уже оценивает ущерб. В помещениях, где повреждены стекла, специалисты проводят замеры окон для дальнейшей замены», - отметил Ясинский.

Жителей, которым нужна помощь, принимают в пункте временного пребывания.

Массированная атака БПЛА произошла в ночь на 15 мая. В результате ЧП погибли четыре человека.