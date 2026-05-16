Подачу газа вынужденно остановят под Рязанью 19 мая

Во вторник, 19 мая, в Рязанском округе отключат подачу газа. Речь идет о селе Подвязье, сообщает ООО «Газпром межрегионгаз Рязань». Причина отключения – ремонтные работы на газопроводе.
По данным газовщиков, газа не будет с 19 мая 10:00 до 20 мая 17:00 по следующим адресам в селе Подвязье:
- улица Глинная;
- улица Заречная;
- улица Набережная;
- улица Новоселов;
- улица Сенная.
«Работы проводятся в рамках подготовки к предстоящему отопительному сезону», - говорится в сообщении газовщиков.