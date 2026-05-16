НовостиОбщество16 мая 2026 8:17

Губернатор Малков озвучил суммы, которые получат семьи погибших от БПЛА

Глава региона призвал жителей перечислить деньги в Фонд соцразвития Рязанской области для помощи пострадавшим
Семьи погибших рязанцев от атаки БПЛА получат по 1,5 млн рублей.

Губернатор Рязанской области Павел Малков решил выплатить материальную помощь семьям погибших и пострадавших в результате атаки БПЛА.

По словам главы региона, семьи погибших получат по 1,5 млн рублей, пострадавшие (в зависимости от степени вреда здоровью) - от 300 до 600 тысяч рублей, а также до 150 тысяч рублей получат жители за утраченное имущество.

«Всем жителям, чьи квартиры пострадали, будет оперативно выплачена компенсация на первоочередные расходы», - заверил общественность Малков.

Губернатор обратился ко всем рязанцам с просьбой перечислить деньги в Фонд социального развития Рязанской области.

«Уже принял участие в сборе и перечислил деньги. Все собранные средства направим на помощь семьям погибших и пострадавшим», - пообещал Малков.

Для получения выплат пострадавшим рязанцам необходимо обратиться по телефонам горячей линии: +7 930 882 4100, 51-40-85 и 51-36-00.