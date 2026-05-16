Губернатор Малков озвучил суммы, которые получат семьи погибших от БПЛА

Семьи погибших рязанцев от атаки БПЛА получат по 1,5 млн рублей.

Губернатор Рязанской области Павел Малков решил выплатить материальную помощь семьям погибших и пострадавших в результате атаки БПЛА.

По словам главы региона, семьи погибших получат по 1,5 млн рублей, пострадавшие (в зависимости от степени вреда здоровью) - от 300 до 600 тысяч рублей, а также до 150 тысяч рублей получат жители за утраченное имущество.

«Всем жителям, чьи квартиры пострадали, будет оперативно выплачена компенсация на первоочередные расходы», - заверил общественность Малков.

Губернатор обратился ко всем рязанцам с просьбой перечислить деньги в Фонд социального развития Рязанской области.

«Уже принял участие в сборе и перечислил деньги. Все собранные средства направим на помощь семьям погибших и пострадавшим», - пообещал Малков.

Для получения выплат пострадавшим рязанцам необходимо обратиться по телефонам горячей линии: +7 930 882 4100, 51-40-85 и 51-36-00.