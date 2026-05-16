Серьезные разломы тротуарной плитки на Малом шоссе фиксируют рязанцы

На Малом шоссе в центре Рязани начала резко разрушаться тротуарная плитка. Фото КП-Рязань прислали очевидцы. Трещины и глубокие провалы тянутся вдоль ограды с баннерами: «Стройка - временна, искусство – вечно». За оградой возводится очередное высотное здание.

Судя по фото, плитки расколоты надвое, между ними зазоры до нескольких сантиметров. Из-под ограды в места проломов стекает вода.

Тротуарную плитку на Малом шоссе положили в августе 2023 года. Как отмечали тогда городские власти, на улице уложили разную плитку: вдоль одной стороны - разновидность с гладкими стыками для удобного передвижения людей с чемоданами на колесиках.