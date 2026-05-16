Два человека погибли в ДТП на трассе М-5 «Урал» в Шацком округе

Сотрудники Госавтоинспекции работают на месте смертельного ДТП.

15 мая около 22:10 в Шацком муниципальном округе на 338-м км автодороги М-5 «Урал» произошло смертельное ДТП. Об этом сообщает Госавтоинспекция Рязанской области.

По предварительным данным, 51-летний водитель грузовика «Даф» из Смоленской области столкнулся с автомобилем «Хендай Сантафе» под управлением 37-летнего жителя Пензенской области. После этого обе машины врезались в грузовик «Вольво» с 30-летним водителем из Беларуси.

В результате аварии водитель «Дафа» и пассажир «Хендай Сантафе» скончались на месте от полученных травм. Водитель «Хендая» госпитализирован с травмами.

Обстоятельства происшествия выясняются, проводится проверка.