Потоп на 800 тысяч: экс-хозяин квартиры в Рязани заплатит за залитие соседей, которое случилось уже при новом владельце

Суд заставил бывшего хозяина оплатить ущерб за проданную, но «неподписанную» квартиру. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Областной суд подтвердил законность взыскания компенсации за ущерб от залития соседей снизу с бывшего владельца квартиры. Инцидент произошел в июне 2023 года, когда из-за разрыва гибкой подводки холодной воды в жилье этажом выше пострадала квартира истца. Стоимость восстановительного ремонта, согласно заключению специалиста, составила почти 800 тысяч рублей.

Выяснилось, что за несколько дней до аварии квартиру продали. Однако акт фактической передачи жилья подписан не был. Суд учел, что новый собственник еще не имел возможности оценить состояние недвижимости и следить за ней. Следовательно, ответственность за причиненный вред была переложена на прежнего владельца.

Железнодорожный районный суд города удовлетворил иск потерпевшего и взыскал с бывшего хозяина полную сумму ущерба. Ответчик попытался обжаловать решение, но областной суд оставил его без изменения, а апелляционную жалобу – без удовлетворения. Решение вступило в законную силу.