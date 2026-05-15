Страховая компания начала выплаты пострадавшим от атаки дронов в Рязани

В ночь на 15 мая в Рязани из-за падения обломков БПЛА повреждены два жилых дома. В пресс-службе «Росгосстраха» сообщили, что пострадавшие клиенты могут получить страховку в упрощенном порядке. В страховой компании пояснили, что риск падения летательных аппаратов автоматически включен в классические полисы имущества – наравне с пожарами и заливами. Дополнительных действий не требуется.

Уже выявлены трое пострадавших клиентов, по остальным информация уточняется. Урегулирование пройдет при минимальном пакете документов. Страховщики обещают помочь с оформлением, чтобы люди получили выплаты максимально быстро.