НовостиОбщество15 мая 2026 11:58

Дело возбуждено против рязанца, фиктивно владевшего коммерческой организацией

Ситуация может обернуться для него штрафом или исправительными работами
Уголовное дело возбудили против 42-летнего рязанца, который фиктивно владел коммерческой организацией. Об этом сообщил СК РФ по региону.

Подозреваемый предоставил свой паспорт людям, которые зарегистрировали на его имя компанию. Таким образом его личные данные били внесены в ЕГРЮЛ. Фактически управлением этой организации мужчина не занимался, но числился ее владельцем.

Уголовное дело возбуждено по ч. 1 ст. 173.2 УК РФ («Незаконное использование документов для образования (создания, реорганизации) юридического лица, государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя»).

Теперь подозреваемому грозит штраф от 100 до 300 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода за период от 7 месяцев до 1 года, либо обязательные работы на срок от 180 до 240 часов, либо исправительные работы на срок до 2 лет.