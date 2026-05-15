НовостиПроисшествия15 мая 2026 11:55

Федеральные коллеги помогают рязанским врачам спасать раненых после атаки БПЛА

Семь пострадавших госпитализированы, все пациенты – под контролем федерального министра
О состоянии раненых после удара по городу рассказал региональный минздрав. Иллюстрация из архива КП.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В результате атаки беспилотников в Рязани госпитализированы семь человек: четверо детей и трое взрослых. Одному пострадавшему с переломом бедренной кости провели операцию, травматический шок купирован, жизни ничего не угрожает – впереди реабилитация. У другого пациента – перелом большеберцовой кости, помощь оказана, плановая операция запланирована на следующую неделю.

Тяжело пострадавший с переломом шейного отдела позвоночника прооперирован, но прогнозы делать преждевременно – он под круглосуточным наблюдением.

Каждого госпитализированного ведут совместно рязанские врачи с федеральными коллегами, тактика согласована, все пациенты – под контролем федерального министра. Остальным раненым оказали амбулаторную помощь и отпустили домой.