«Под круглосуточным наблюдением медиков»: о состоянии детей, получивших травмы при атаке БПЛА на Рязань, рассказал Минздрав

Министр здравоохранения Рязанской области посетил пострадавших в детской ОКБ. Фото: Минздрав Рязанской области.

Министр здравоохранения Рязанской области Александр Пшенников рассказал о состоянии детей, пострадавших при атаке украинских БПЛА на город. С утра в детской областной клинической больнице остаются четверо несовершеннолетних. Один ребенок находится в хирургии, двое получили отравление угарным газом, ещё один – в травматологии. Все дети под круглосуточным наблюдением медиков.

По словам министра, врачи делают всё возможное для скорейшего выздоровления маленьких пациентов.

Власти благодарят врачей за самоотверженность и призывают жителей беречь себя и близких.