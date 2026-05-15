Ранее мигранты были осуждены за наркотики, разбой и пьяную езду. Фото: УМВД Рязанской области.

Рязанские полицейские депортировали из страны шесть мигрантов. Об этом сообщило УМВД региона.

Четверо уроженцев Закавказья, Средней Азии и Восточной Европы ранее были судимы за оборот наркотиков, разбой и вождение в нетрезвом состоянии. Двое других были привлечены к административной ответственности за нарушение миграционного законодательства.

Все депортированные в последние дни жили в Центре временного содержания иностранных граждан рязанского УМВД. Мигрантов доставили в аэропорт под конвоем и выслали из страны в принудительном порядке. Все иностранцы купили билеты на родину за свой счет.